Москва, , 22:05 — REGNUM Попавший под обстрел в ходе спецоперации экс-офицер ССО (Сил специальных операций) Александр Шемякин скончался от полученных ранений. О его смерти сообщил 6 февраля руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Сегодня не стало Саши Шемякина. Врачи сделали все, что смогли. В недавнем прошлом — старший офицер Сил специальных операций», — написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что вместе с погибшим они вместе были 11 лет. За это время Шемякин доказал, что он «верный друг, патриот, настоящий мужчина», заявил Рогозин.

Он также рассказал, что врачи назвали тяжелым состояние Александра Шемякина сразу же после ранения. Несмотря на их усилия, спасти его не удалось.

Читайте также: Осколок вошёл в тело экс-главы Роскосмоса Рогозина выше правой лопатки

Напомним, в результате удара ВСУ по гостинице в Донецке 21 декабря 2022 года были ранены несколько человек, в том числе Дмитрий Рогозин, Артем Мельников, Александр Шемякин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, а также работники ресторана.