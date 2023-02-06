Киев, 6 февраля 2023, 22:07 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил России в ходе боёв заняли более трети Артёмовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 февраля сообщает издание «Страна. ua», ссылаясь на заявление офицер ВСУ Дениса Ярославского.

Освобожденные территории СВО
Освобожденные территории СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он сообщил, что российские бойцы местами прорывают фронт, позиции ВСУ в городе постоянно обстреливают из миномётов. По его словам, под контролем Вооружённых сил РФ две основные дороги, которые соединяли Артёмовск с тылом, ведётся работа по полному прекращению снабжения украинских военных.

Ярославский также сообщил, что теперь украинские позиции штурмуют не бойцы ЧВК «Вагнер», а подразделения Минобороны России.

«Они обучены, они работают глазами в воздухе точно так же, как и мы. Работают дронами, систематически просматривают все территории», — сказал украинский офицер, посетовав на то, что сложно противостоять российским бойцам.

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ приходится перебрасывать резервы к Артёмовску для удержания города.

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