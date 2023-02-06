Киев, 6 февраля, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в ходе боёв заняли более трети Артёмовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 февраля сообщает издание «Страна. ua», ссылаясь на заявление офицер ВСУ Дениса Ярославского.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Он сообщил, что российские бойцы местами прорывают фронт, позиции ВСУ в городе постоянно обстреливают из миномётов. По его словам, под контролем Вооружённых сил РФ две основные дороги, которые соединяли Артёмовск с тылом, ведётся работа по полному прекращению снабжения украинских военных.

Ярославский также сообщил, что теперь украинские позиции штурмуют не бойцы ЧВК «Вагнер», а подразделения Минобороны России.

«Они обучены, они работают глазами в воздухе точно так же, как и мы. Работают дронами, систематически просматривают все территории», — сказал украинский офицер, посетовав на то, что сложно противостоять российским бойцам.

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ приходится перебрасывать резервы к Артёмовску для удержания города.