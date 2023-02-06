Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции — IltaLehti
Хельсинки, 6 февраля 2023, 21:48 — REGNUM Финляндия готова продолжать переговоры с Турцией и Венгрией о вступлении в НАТО без участия Швеции. Об этом сообщает финская газета IltaLehti, ссылаясь на источники в сфере безопасности.
По данным журналистов, если Анкара и Будапешт согласуют будущей весной заявку Финляндии и заблокируют заявку Швеции, Хельсинки не откажутся от планов вступить в Североатлантический альянс.
«Надо признать факты: мы граничим с Россией. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего», — сказал журналистам один из собеседников.
Напомним, заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО рассматривают одним пакетом. Все члены военного блока, кроме Турции и Венгрии, одобрили их при условии выполнения ряда требований. После того, как в Стокгольме прошла серия антиисламских акций, Анкара возмутилась тому, что шведские власти не препятствовали им, и приостановила рассмотрение заявок, в том числе и по Финляндии.
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