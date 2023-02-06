В Финляндии сообщили о готовности входить в НАТО без Швеции

Хельсинки, , 21:48 — REGNUM Финляндия готова продолжать переговоры с Турцией и Венгрией о вступлении в НАТО без участия Швеции. Об этом сообщает финская газета IltaLehti, ссылаясь на источники в сфере безопасности.

Финляндия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, если Анкара и Будапешт согласуют будущей весной заявку Финляндии и заблокируют заявку Швеции, Хельсинки не откажутся от планов вступить в Североатлантический альянс.

«Надо признать факты: мы граничим с Россией. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего», — сказал журналистам один из собеседников.

Напомним, заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО рассматривают одним пакетом. Все члены военного блока, кроме Турции и Венгрии, одобрили их при условии выполнения ряда требований. После того, как в Стокгольме прошла серия антиисламских акций, Анкара возмутилась тому, что шведские власти не препятствовали им, и приостановила рассмотрение заявок, в том числе и по Финляндии.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган обсудит с правительством вступление Швеции и Финляндии в НАТО