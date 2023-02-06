Зеленский в ходе заседания ставки обсудил обеспечение боеприпасами ВСУ под Артёмовском

Киев, , 21:44 — REGNUM Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого был обсужден вопрос обеспечения подразделений ВСУ под Артемовском вооружением и боеприпасами. Об этом сообщили 6 февраля в его администрации.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зеленский в понедельник провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Особое внимание члены ставки уделили позициям сил обороны на бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса Зеленского.

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Напомним, 29 января Владимир Зеленский сообщил о том, что для ВСУ сложилась очень тяжелая ситуация на артёмовском и угледарском направлениях.