Соединенные Штаты после нескольких промахов вновь приступили к сколачиванию антикитайского альянса в Индийском и Тихом океанах. В этот раз всё вроде бы складывается удачно. Британия возвращается к имперской политике «к востоку от Суэца», для потенциального азиатского НАТО есть основа: военный союз AUKUS — англосаксонский блок Вашингтона, Лондона и Канберры. Главные кандидаты в альянс, лидеры региона Япония и Индия, всё более опасаются Китая. Что может пойти не так?

Геворг Мирзаян, , 09:11 — REGNUM Никогда еще в новейшей истории отношения Британии и ее бывшей колонии Австралии и не были столь тесными, как за последние восемь лет. С таким утверждением в понедельник выступила лондонская The Daily Telegraph, приведя в подтверждение создание в сентябре 2021 года военно-политического пакта AUKUS (Австралия — Великобритания — США) и «обязательство Лондона «склонить» свою внешнюю политику и политику безопасности в сторону Индо-Тихоокеанского региона». Если с 1970-х годов, с момента вступления Британии в Европейское сообщество, Лондон сворачивал свою имперскую политику «к востоку от Суэцкого канала», то теперь мы наблюдаем обратный процесс, полагает The Telegraph. В минувшую пятницу Британия сделала шаг к превращению оси Вашингтон — Лондон — Канберра в нечто большее.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава комитета по обороне палаты общин Тобиас Эллвуд предложил расширить AUKUS за счет подключения Индии и Японии и в целом превратить тройственное объединение в индо-тихоокеанский аналог НАТО.

AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии. Au.usembassy.gov

Инициатива британского парламентария появилась синхронно с публикацией токийской «Санкэй симбун»: США в рамках «поддержки» Японии прорабатывают возможность развертывания американских ракет средней дальности. Сообщается, в частности, о новых гиперзвуковых ракетах LRHW и крылатых Tomahawk наземного базирования. Как отмечает «Российская газета», в качестве одного из мест размещения ракет называют остров Кюсю — географически близкий к Китаю, главному геополитическому оппоненту Японии. И добавим, главному макрорегиональному сопернику Индии. Как отмечала 3 февраля The Times of India, Нью-Дели за последние пять лет потратил на закупку иностранных вооружений (в том числе американского производства) около 24 млрд долларов. В числе прочего сообщалось о намерении Индии закупить 850 беспилотников для слежения за оперативной обстановкой у границ Китая.

Военные учения Индии U.S. Army

Очевидные опасения Индии и Японии по поводу усиления соседа объективно совпадают с главной (и столь же очевидной) целью Соединенных Штатов — найти эффективный способ для сдерживания, а в идеале ослабления или дезинтеграции КНР. Традиционный триумвират старшего партнера — США и младших, Японии и Южной Кореи, не вполне эффективен. Хотя бы в силу того, что китайцы уже давно превращают Южную Корею в своего экономического и торгового партнера. По данным Федерации корейской промышленности, с 1990 по 2020 товарооборот двух стран вырос в 40 раз при одновременном сокращении южнокорейского экспорта в ЕС, Латинскую Америку и Индию.

Вашингтон уже много лет, как минимум начиная с президентства Барака Обамы, пытаются создать в Восточной Азии взамен упомянутого триумвирата широкую антикитайскую коалицию. Первый такой проект, Транстихоокеанское партнерство, которое продвигал Обама (по сути, торговое соглашение с рядом стран региона, которое частично изолировало китайскую экономику и заставляло китайцев играть по американским правилам в вопросах региональной торговли) было похоронено Дональдом Трампом под лозунгом необходимости защиты интересов американского бизнеса.

Трамп Gage Skidmore

Четырехсторонний форум QUAD (созданный при Джордже Буше-младшем и включавший в себя США, Индию, Австралию и Японию) оказался более успешным. В 2017 году лидеры четверки договорились более тесно сотрудничать в сфере безопасности — в том числе и для противостояния китайским притязаниям на всю акваторию Южно-Китайского моря.

Наконец, важнейшей США организацией по сдерживанию Китая стал созданный в 2021 году британо-американо-австралийский AUKUS. Страны, собственно, и не скрывали тот факт, что он создается конкретно для военного сдерживания Китая. Сам Пекин называет AUKUS организацией, «провоцирующей военную конфронтацию в регионе».

Си Цзиньпин Foreign and Commonwealth Office

Пакт, конечно, весьма перспективный и куда более концентрированный, чем условный QUAD. «На данный момент QUAD — неформальный четырёхсторонний диалог, который помимо вопросов безопасности включает в себя еще вопросы гуманитарного плана. AUKUS — более формализованный, нацеленный почти исключительно на сотрудничество в сфере безопасности. Но из него в перспективе вполне может вылупиться полноценный альянс», — сказал ИА REGNUM руководитель центра по изучению Индо-Тихоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Однако по сравнению с QUAD у AUKUS есть один важный недостаток — в нем нет местных, региональных государств. США и Великобритания — внешние силы, а Австралия хоть и тихоокеанская, но всё-таки не южноазиатская и не восточноазиатская держава. Именно поэтому в AUKUS, по мнению Лондона и Вашингтона, и должны войти лидеры соответствующих частей индо-тихоокеанского региона — то есть Индия и Япония.

Токио. Япония Wilhelm Joys Andersen

«Очевидно было, что такие планы рано или поздно появятся. Вопрос в том, насколько потенциальные члены хотят вступать в AUKUS. Всё будет зависеть от того, какие обязательства от них потребуется на себя принять. Если речь только о передаче технологий и данных разведки, то почему бы и нет. Если же от них потребуется участие в антикитайских действиях при возможном нападении на другого члена AUKUS, это будет означать, по сути, вступление в полноценный оборонный альянс», — поясняет Куприянов.

Казалось бы, особых проблем тут быть не должно. Обе страны имеют все основания опасаться китайской экспансии, и обе страны (с учетом их армий и ВВП) внесут важный вклад в укрепление AUKUS в случае его расширения. Согласно рейтингу Global FirePower, индийские вооруженные силы — 4-я по военной мощи армия мира (после вооруженных сил США, России и Китая), японские Силы самообороны — на 8-м месте. По оценкам Всемирного банка и МВФ на 2022 год, Индия и Япония находятся, соответственно, на 3-м и 4-м местах, после Китая и Соединенных Штатов.

Однако по факту всё оказывается не так просто. Несмотря на наличие территориального конфликта с Китаем, которое периодически трансформируется в стычки на границе, Индия в AUKUS входить не готова. Премьер-министр Нарендра Моди все последние годы занимался дипломатическим маневрированием, не позволял втягивать себя в какие-либо авантюры, пытался выстроить модус вивенди с китайцами — и не хочет связывать себя обязательствами участвовать в агрессивных планах Великобритании и США против КНР.

Нарендра Моди Kremlin.ru

«Для Индии это полный разрыв со всей ее предыдущей политикой, которую она проводила с момента провозглашения независимости, и чтобы она на это пошла, должно случиться что-то, что кардинально меняет расстановку сил на доске. Ну, например, столкновение с Китаем с большим числом жертв», — поясняет Куприянов. На сегодняшний день таких столкновений не предвидится — хотя бы потому, что у Индии и Китая есть ядерное оружие, и любое большое боестолкновение на границе может привести к началу ядерной войны. В Нью-Дели и Пекине это понимают, поэтому трезво относятся к интересам друг друга.

Что же касается Японии, то тут у США и Великобритании гораздо больше шансов. Японские власти (в отличие от Индии) не имеют ядерного оружия. Они находятся ближе к Китаю и сильнее зависят от безопасности восточноазиатских торговых маршрутов, которые Пекин собирается взять под контроль. Наконец, японцы гораздо теснее, чем индийцы, интегрированы с американцами — и куда более уверены в том, что без Соединенных Штатов они проиграют в будущей войне с КНР, которую в Токио считают практически неизбежной. Именно поэтому Япония уже заявила, что готова вписаться в, казалось бы, чужие для нее конфликты в Восточной Азии — например, в дело защиты Тайваня от китайского вторжения. И именно поэтому японские власти, можно предположить, дадут добро на вступление в AUKUS, если к ним поступит соответствующее предложение.