Нью-Йорк, США, 6 февраля, 2023, 21:28 — ИА Регнум. В постпредстве РФ в ООН сообщили о просьбе матерей и жен пленных бойцов ВСУ не выдавать их Киеву. Об этом заявил 6 февраля в ходе заседания Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

По его словам, с такими просьбами обращаются родные украинских солдат к уполномоченному по правам человека в России. Причиной является их желание спасти своих близких от того, чтобы их вновь не послали в окопы.

«Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», — заявил Полянский.

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Напомним, о том, что матери содержащихся в России украинских военнопленных стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину сообщила в июне 2022 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.