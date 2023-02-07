Депутат Госдумы предложил запретить импорт вина из Италии, Испании, Грузии и Франции

Москва, , 03:13 — REGNUM Разработать пакет дополнительных ограничений на импорт вина из недружественных стран на фоне проведения специальной военной операции намерены депутаты Госдумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв («Единая Россия»).

Виноградник в Крыму Марина Каширская © ИА REGNUM

«С коллегами по Госдуме обсудим тему ограничений в отношении винной продукции иностранного производства», — заявил Толмачёв.

Для поддержки отечественных виноделов следует реализовать два инструмента — ограничить импорт и сделать приоритетной выкладку российских вин в магазинах, полагает он.

«Реализовать поддержку нашей продукции и ограничить заработки зарубежных виноделов вполне реально. На поверхности — два инструмента. Первый — приоритетная выкладка российской продукции в торговых залах. Реализовать это проще всего, если, конечно, торговые сети поддерживают патриотический настрой. А второй инструмент можно назвать уже историческим — это ограничение импорта по аналогии с грузинскими винами в нулевых», — заявил Толмачёв.

Он напомнил, что тогда в грузинских винах было обнаружено повышенное количество пестицидов.

«Сейчас в западных винах повышенное количество потенциально направленных в нашу сторону пуль и снарядов. Для Грузии в той истории потери стали очень ощутимыми, составив миллионы долларов. Возможно, сопоставимые потери в такой деликатной и вместе с тем традиционной части рынка отрезвят часть европейского общества», — убеждён парламентарий.

Он обратил внимание на то, что в 2022 году, несмотря на санкции, Россия на 10% нарастила импорт вина. Было ввезено более 400 млн литров вина, в лидерах оказались Италия, Испания, Грузия и Франция.

«Сегодня мы покупаем вино недружественных стран, а завтра на эту прибыль они строят танки, пушки которых повёрнуты в нашу сторону», — возмущен Толмачёв.

Вместе с тем за 2022 год выросло производство отечественных вин — как тихих, так и игристых, прирост составил более 70 млн литров, на полках магазинов — урожай виноградников, которые были заложены несколько лет назад в Краснодарском крае. Объëмы производства кубанских вин выросли на 17%, в Крыму произведено знаменитого шампанского втрое больше, чем прежде, добавил депутат Госдумы.

Напомним, что в перечне правительства находятся 48 недружественных стран.

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