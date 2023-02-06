Жуковский, Московская область, , 21:13 — REGNUM Самолет МЧС России Ан-148 вылетел в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Российские спасатели будут принимать участие в поисках людей, которые могут находиться под завалами, а также в расчистке территорий населенных пунктов от обломков разрушенных зданий. Об этом 6 февраля сообщили в МЧС РФ.

Первый самолет с оперативной группой министерства и спасателями вылетел с аэродрома Жуковский в Адану. Кроме того, в ближайшее время состоится вылет еще двух бортов Ил-76, на которых в зону, пострадавшую от землетрясения, отправятся российские спасатели и кинологи. Будет также доставлена техника для разбора завалов и поиска людей.

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Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли несколько землетрясений, в результате которых погибло и пострадало множество людей. По последним данным минздрава страны, число жертв составило уже 1651 человек. Ранены еще более 11 тыс. жителей.