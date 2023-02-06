Президент Турции объявил в стране семидневный траур

Анкара, , 21:18 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале семидневного траура. Текст соответствующего указа он обнародовал в соцсети Twitter.

«В связи с землетрясением, произошедшим в нашей стране 6 февраля 2023 года, объявлен общенациональный траур на семь дней», — написал Эрдоган.

Он сообщил, что траур продлится до 12 февраля. До захода солнца флаги во всех официальных учреждениях Турции, в том числе за границей, будут приспущены.

Напомним, согласно последним данным, в Турции нашли тела 1651 погибшего в ходе землетрясения.

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