В Турции число погибших в результате землетрясения увеличилось до 1651 человека

Анкара, , 20:49 — REGNUM В Турции увеличилось число погибших в результате мощного землетрясения. Общее число жертв к настоящему времени составило 1651 человек. Такие данные привёл глава минздрава республики Фахреттин Коджа в эфире местного телеканала.

По словам министра, известно уже о 11 119 пострадавших. Повреждено в результате землетрясения 3471 здание.

Как ранее сообщалось, два мощнейших за последние 80 лет землетрясения с последующими за ними 18 афтершоками произошли 6 февраля с разницей в девять часов на юго-востоке Турции. Пострадали несколько населенных пунктов в провинции Кахраманмараш.

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Волна подземных толчков настигла и соседнюю Сирию, где также обнаружено большое число погибших. По предварительным данным, в этой республике насчитывается уже более 460 жертв разрушительного сейсмического события.

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