Грозный, 6 февраля, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о желании Польши восполнить свои истощившиеся из-за поддержки Киева запасы вооружения. По словам руководителя Чечни, о решении просить оружие у США заявил глава Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Теперь и Польша будет клянчить вооружение у Штатов. <…> В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнёт денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!» — написал Кадыров 6 февраля в своем телеграм-канале.

Как отметил чеченский лидер, лично у него есть желание бороться с нацизмом до конца, в том числе и в Польше.

«Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши», — написал Кадыров.

Он также напомнил о сложности политической обстановки в Польше и о том, что в июле пройдет ежегодный марш автономии Силезии. По словам Кадырова, «этот регион Польши заслужил особый независимый статус». В случае проведения там референдума Россия могла бы «оказать организационную помощь», пошутил глава Чечни.

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Напомним, ранее Рамзан Кадыров сообщал, что командование ВСУ отдаёт абсурдные приказы, «не имеющие ничего общего с реальностью». Также, по словам главы Чечни, «натовская подготовка» заключается в перетаскивании вещей с одного места на другое и в рытье окопов.