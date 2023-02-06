Постпредство РФ в ООН: Украина давно перестала бы страдать, если бы Запад и Киев этого хотели

Нью-Йорк, США, , 20:15 — REGNUM Страдания жителей Украины давно бы закончились, если бы этого хотели киевские власти и страны Запада. Однако они и раньше долгие годы молчали о преступлениях в Донбассе, и теперь не заинтересованы в мире. Об этом заявил 6 февраля в ходе заседания Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России в организации Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский Un.org

«Мирное население Украины давно бы уже перестало страдать, если бы киевский режим и его западные хозяева были заинтересованы в мире», — заявил дипломат.

Как отметил Полянский, ряд представителей стан Запада в ООН пытается выставить действия России на Украине «в максимально нелицеприятном свете», но добиться этого им удается все сложнее.

Кроме того, по словам российского дипломата, в самом начале спецоперации США и Великобритания не дали урегулировать конфликт мирным путем. Об этом, как напомнил Полянский, на днях рассказал экс-глава правительства Израиля Нафтали Беннет.