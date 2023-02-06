Афины , 6 февраля, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил соболезнование жителям страны в связи с землетрясением и предложил помощь в ликвидации последствий. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба главы греческого правительства.

European People's Party Кириакос Мицотакис

«Премьер-министр подтвердил готовность Греции немедленно и всесторонне помочь Турции, помимо команды, которая уже отправилась в регион, в ликвидации последствий разрушительного землетрясения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Эрдоган поблагодарил Мицотакиса за поддержку и готовность оперативно оказать помощь.

Напомним, в мае 2022 года Эрдоган отказался от диалога с Мицотакисом, обвинив того, в нарушении ранее достигнутых договорённостей. Между странами идёт спор из-за намерения Греции расширить территориальные воды в Эгейском и Средиземных морях, как это сделала Турция. Анкара выступает категорически против и грозит войной.