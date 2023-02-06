В Москве задержан мужчина, пытавшийся похитить из мавзолея тело Ленина

Москва, , 20:01 — REGNUM В Москве задержали пьяного, пытавшегося похитить из мавзолея тело вождя революции Владимира Ленина. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Неизвестного поймали, когда он старался открыть мавзолей, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мавзолей Battroid

Как было установлено, 42-летний мужчина попытался тайно войти в мавзолей, однако причину своего поступка объяснить не мог. Задержавшие его сотрудники полиции передали его медикам. Бригада скорой помощи диагностировала у мужчины психиатрическое расстройство на фоне алкогольного опьянения.

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Напомним, ранее вопрос перезахоронения тела Владимира Ленина поднимался неоднократно. Был даже объявлен конкурс на лучшую концепцию использования помещения мавзолея Ильича. Однако до сих пор вопрос так и остается открытым.