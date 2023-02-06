Дамаск, , 19:59 — REGNUM В Сирии возросло число жертв разрушительного землетрясения. По данным министерства здравоохранения страны, в результате сейсмической активности погибли 538 человека.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 538 человек, пострадали 1353», ― заявили в ведомстве.

Отмечается, что эти данные ещё не окончательные

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Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Подземные толчки ощущались также в ряде сирийских провинций. По последним данным, в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погиб 461 человек. Число пострадавших после землетрясения также выросло до 1326 человек.

Военнослужащие Вооружённых сил России группировки войск в Сирии по распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу уже начали помогать в ликвидации последствий от землетрясений. Развёрнуты шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи, сформировано десять отрядов для разбора завалов, поиска пострадавших и оказания им медпомощи.