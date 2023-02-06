Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Соединенные Штаты Америки приступили оказывать помощь в результате землетрясения в Турции, которое также затронуло Сирию. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен © WILL OLIVER/ EPA/ ТАСС

«Мы намерены сделать все, что можем, для оказания в ближайшие дни, недели и месяцы помощи пострадавшим от землетрясения», — заявил Блинкен.

По его словам, меры по оказанию помощи Турции уже принимаются, а поддерживаемые США гуманитарные организации в Сирии уже отреагировали на произошедшее.

Госсекретарь поручил помощникам поддерживать тесный контакт с Турцией, а также партнерами, представляющими гуманитарные организации.

Ранее президент США Джо Байден распорядился немедленно оказать помощь Турции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия предложила Турции и Сирии помощь в ликвидации последствий землетрясения магнитудой 7,7. МЧС готово направить в Турцию два самолета Ил-76.

По последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 1 500 человек.