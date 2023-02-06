Белград, 6 февраля, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич готов быть кандидатом на досрочных парламентских выборах. Об этом он объявил 6 февраля на заседании возглавляемой им Сербской прогрессивной партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Лучше уйти в оппозицию, чем позволить партийным и личным интересам управлять государством. Я готов идти на выборы как кандидат в премьеры», — сказал Вучич.

Он добавил, что не поддастся на «шантаж» со стороны Запада, оппозиционной Социалистической партии Сербии и «псевдоправых».

Ранее Вучич заявил, что лучше уйдёт с поста президента, но не будет делать шаги по признанию Белградом независимости Косова. Он сообщил, что Сербии пригрозили международной изоляцией в случае отказа признавать право северного региона войти в ООН.

Напомним, в феврале 2022 года Вучич распустил парламент и объявил досрочные выборы, которые прошли в июне того же года.