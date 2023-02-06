Москва, , 19:42 — REGNUM По предварительной оценке, объём расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3,117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России 6 февраля.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом объём доходов в российский бюджет в первый месяц текущего года составил 1,356 млрд рублей — это на 35% ниже, чем за аналогичный период 2022 года.

Таким образом, федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объём в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей).

Нефтегазовые доходы упали на 46% и составили 426 млрд рублей. Как пояснили в Минфине России, в первую очередь это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объёмов экспорта природного газа.

При этом ненефтегазовые доходы снизились на 28% по сравнению с январём 2022 года и составили 931 млрд рублей. По данным федерального ведомства, падение доходов связано с сокращением поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что с точки зрения финансов и дефицитного бюджета 2023 год для России будет достаточно жёстким.

Как отметил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством РФ по экономическим вопросам, расходы российского бюджета существенно выросли, превысив 31 трлн рублей. По его словам, дефицит федерального бюджета составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Как подчеркнул российский лидер, такой уровень является одним из лучших среди стран «Большой двадцатки».