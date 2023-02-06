Белгород, 6 февраля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка Валуйского городского округа, погибла женщина. Об этом 6 февраля в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Есть жертвы среди мирных жителей», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, в результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет. Сейчас все оперативные службы находятся на месте. Пожарные уже приступили к тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об ударах ВСУ по мирному населению Запорожской области.