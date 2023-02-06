ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО
Донецк, 6 февраля 2023, 19:41 — REGNUM Макеевку в Донецкой Народной Республике вечером 6 февраля обстреляли силы ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По данным центра, украинские силовики выпустили по городу десять ракет из комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрел был зафиксирован в 18:45 мск.
Сообщается, что противник вёл стрельбу с территории временно оккупированного силам ВСУ посёлка Ласточкино.
Стоит отметить, что в течение 6 февраля силы ВСУ также обстреляли из тяжёлого вооружения Донецк, Широкую Балку и Ясиноватую.
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