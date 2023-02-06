Донецк, , 19:41 — REGNUM Макеевку в Донецкой Народной Республике вечером 6 февраля обстреляли силы ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Взрыв от артиллерии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным центра, украинские силовики выпустили по городу десять ракет из комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрел был зафиксирован в 18:45 мск.

Сообщается, что противник вёл стрельбу с территории временно оккупированного силам ВСУ посёлка Ласточкино.

Стоит отметить, что в течение 6 февраля силы ВСУ также обстреляли из тяжёлого вооружения Донецк, Широкую Балку и Ясиноватую.

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