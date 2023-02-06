Донецк, 6 февраля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Макеевку в Донецкой Народной Республике вечером 6 февраля обстреляли силы ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По данным центра, украинские силовики выпустили по городу десять ракет из комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрел был зафиксирован в 18:45 мск.

Сообщается, что противник вёл стрельбу с территории временно оккупированного силам ВСУ посёлка Ласточкино.

Стоит отметить, что в течение 6 февраля силы ВСУ также обстреляли из тяжёлого вооружения Донецк, Широкую Балку и Ясиноватую.