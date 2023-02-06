Анкара, , 19:24 — REGNUM Количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 1 500 человек. Об этом 6 февраля сообщил вице-президент республики Фуат Октай на пресс-конференции в Анкаре.

Фуат Октай Tccb. gov. tr

«В результате землетрясений погиб 1 541 человек, пострадали 9 733 наших гражданина… обрушилось 3 471 здание», — заявил Фуат Октай.

Напомним, землетрясение силой 7,7 балла, которое произошло в Турции затронуло также сирийские провинции. По последним данным, число погибших после землетрясения в Сирии увеличилось до 461 человека.