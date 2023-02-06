Мелитополь, , 19:22 — REGNUM Военные формирования Украины сразу же после снижения интенсивности боёв на линии соприкосновения начинают активно наносить удары по мирному населению Запорожской области. Об этом 6 февраля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Читайте также: Рогов: ВС России «перемалывают всё» на запорожском направлении

«Как только линия фронта стабилизируется, как только прекращаются наши наступления, сразу ВСУ начинают обстрелы мирного населения, это чёткая прямая взаимосвязь», ― сказал в беседе с ТАСС Рогов.

Он также уточнил, какие населённые пункты находятся под постоянным обстрелом украинских военных. Это Васильевка, Михайловка и Токмак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские и украинские войска «вгрызаются в оборону» на запорожском направлении, там активно сражается артиллерия. При этом, по его словам, ВСУ несут большие потери.

Ранее по теме: Рогов: у ВСУ нет ресурсов для наступления в Запорожье

Российские войска закрепляются на новых позициях в Запорожской области. Часть артиллерии ВСУ перекинута на запорожское направление с изюмского направления, с севера ЛНР и Харьковской области.

Рогов добавил, что для ВСУ запорожское направление — одно из приоритетных, они понимают свои возможности и риски. Однако для попытки наступления у киевской армии не хватает людей.