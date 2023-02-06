Москва, , 19:18 — REGNUM Важные задачи стоят перед подразделениями железнодорожных войск Южного военного округа в зоне спецоперации. Бойцы специального бронепоезда обеспечивают безопасность работы железнодорожных путей и станций. Их работу показало 6 февраля в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На видеокадрах военнослужащие проводят техническую разведку с помощью дронов, разминируют дорожное полотно, восстанавливают его после полученных разрушений.

Личный состав действует слаженно даже в самых сложных ситуациях благодаря тому, что состав имеет бронированное покрытие. Кроме того, на его платформах имеются вооружение и новейшая техника, оборудованы укрытия, из которых можно вести огонь по противнику.

Один из бойцов напомнил, что военные железнодорожных подразделений руководствуются девизом: «Мы — гордость России, Отчизны сыны. Стальные войска — в авангарде страны!» Как заверил железнодорожник, Победа будет за нами!