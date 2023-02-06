В Израиле объявили «оранжевый» код опасности из-за шторма «Барбара»

Тель-Авив, Израиль, , 19:42 — REGNUM На всей территории Израиля 6 февраля ощущается приход мощного шторма, названного метеорологами «Барбара». Об этом сообщает израильское издание Cursorinfo.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, из-за шторма в стране похолодало, начались ливни. Есть опасения, что в некоторых районах начнутся наводнения, ожидается также снегопад.

Сообщается, что начался сильный ветер. Согласно прогнозу метеорологов, скорость ветра будет достигать 18 м/сек.

Как передает агентство Yedioth Ahronoth, в ряде городов Израиля падают деревья, есть пострадавшие. В стране объявили «оранжевый» код опасности из-за шторма.