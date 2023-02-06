Тель-Авив, Израиль, 6 февраля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. На всей территории Израиля 6 февраля ощущается приход мощного шторма, названного метеорологами «Барбара». Об этом сообщает израильское издание Cursorinfo.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По данным журналистов, из-за шторма в стране похолодало, начались ливни. Есть опасения, что в некоторых районах начнутся наводнения, ожидается также снегопад.

Сообщается, что начался сильный ветер. Согласно прогнозу метеорологов, скорость ветра будет достигать 18 м/с.

Как передает агентство Yedioth Ahronoth, в ряде городов Израиля падают деревья, есть пострадавшие. В стране объявили «оранжевый» код опасности из-за шторма.