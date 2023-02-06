В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 6 февраля 2023, 19:08 — REGNUM В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Сигнал воздушной тревоги начал звучать в промежутке с 18:23 до 18:25 по московскому времени.
С 10 октября, когда ВС России начали наносить удары по инфраструктуре Украины, воздушная тревога в областях объявляется почти ежедневно. Ранее сообщалось, что сирена звучит в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.