Киев, 6 февраля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Сигнал воздушной тревоги начал звучать в промежутке с 18:23 до 18:25 по московскому времени.

Министерство обороны Российской Федерации эти удары не подтверждало. В последнее время со стороны украинских СМИ неоднократно появлялась недостоверная информация. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает армия советников и пиар-компаний, которая создает фейки.