В Турции после землетрясения горит порт Искендерун

Искендерун , , 19:01 — REGNUM В турецком порту Искендерун на юге страны произошел пожар. Горят поваленные в результате землетрясения контейнеры. Об этом сообщила 6 февраля ежедневная газета Sabah.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

На фото, опубликованном изданием, видно, как над портом поднимается густой чёрный дым от десятков горящих контейнеров. По данным телеканала NTV, потушить пожар, в котором горит груз, пока не удаётся.

Напомним, ранее сообщалось, что в порту Искендерун в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, обрушилась часть доков. По данным главного управления мореходства Турции, работа порта приостановлена. Отмечено также, что в других турецких портах проблем не наблюдается, все они работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось о серии мощных подземных толчков на юго-востоке Турции, в результате которых произошли серьёзные разрушения. К настоящему времени известно о 1541 погибшем и 9733 раненых в Турции. Есть жертвы и в соседней Сирии.