Турция, 6 февраля, 2023, 19:01 — ИА Регнум. В турецком порту Искендерун на юге страны произошел пожар. Горят поваленные в результате землетрясения контейнеры. Об этом сообщила 6 февраля ежедневная газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

На фото, опубликованном изданием, видно, как над портом поднимается густой чёрный дым от десятков горящих контейнеров. По данным телеканала NTV, потушить пожар, в котором горит груз, пока не удаётся.

Напомним, ранее сообщалось, что в порту Искендерун в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, обрушилась часть доков. По данным главного управления мореходства Турции, работа порта приостановлена. Отмечено также, что в других турецких портах проблем не наблюдается, все они работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось о серии мощных подземных толчков на юго-востоке Турции, в результате которых произошли серьёзные разрушения. К настоящему времени известно о 1541 погибшем и 9733 раненых в Турции. Есть жертвы и в соседней Сирии.