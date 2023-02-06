Москва, , 18:57 — REGNUM Актер Борис Щербаков, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу, в настоящее время чувствует себя не очень хорошо. Об этом 6 февраля его сын Василий рассказал «Известиям».

Борис Щербаков Цитата из интервью на телевидении

«Он [Борис Щербаков] чувствует себя не очень хорошо», — рассказал сын актера, ссылаясь на разговор с актером по телефону.

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По его словам, у актера сильная слабость, хотя накануне он прогулялся по территории больницы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу.