Риски на эскалацию конфликта на Украине растут — генсек ООН

Нью-Йорк, США, , 19:02 — REGNUM Вероятность того, что вооружённый конфликт на Украине получится разрешить мирным путём, уменьшаются, а риски того, что он будет разрастаться — увеличиваются. Об этом 6 февраля заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в Генассамблее.

Антониу Гутерриш Kremlin.ru

«Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти <…> Я боюсь, как бы мир не скатился в более масштабную войну», — сказал Гутерреш.

Он призвал к установлению мира и международного права на Земле. Генсек также призвал страны, обладающие ядерным оружием, не применять его.

Напомним, на 8 февраля по запросу России было назначено заседание Совбеза ООН по Украине.

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