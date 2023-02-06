Нью-Йорк, США, 6 февраля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Вероятность того, что вооружённый конфликт на Украине получится разрешить мирным путём, уменьшаются, а риски того, что он будет разрастаться — увеличиваются. Об этом 6 февраля заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в Генассамблее.

Kremlin.ru Антониу Гутерриш

«Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти <…> Я боюсь, как бы мир не скатился в более масштабную войну», — сказал Гутерреш.

Он призвал к установлению мира и международного права на Земле. Генсек также призвал страны, обладающие ядерным оружием, не применять его.

Напомним, на 8 февраля по запросу России было назначено заседание Совбеза ООН по Украине.