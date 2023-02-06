Законопроект об отсрочках от мобилизации для отцов с тремя детьми внесен в Госдуму

Москва, , 18:46 — REGNUM Законопроект об отсрочках от мобилизации отцов троих детей внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель).

В случае принятия закон может распространиться на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

В то же время глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) проинформировала о том, что указания Генштаба об отсрочках от мобилизации для отцов троих детей не отменены и продолжают действовать.

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