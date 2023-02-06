Вашингтон, 6 февраля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Западные санкции не привели к исчезновению иностранных брендов из России. Несмотря на то, что часть компаний ушла с российского рынка на полках российских магазинах всё также доступны айфоны, а в кинотеатрах можно посмотреть голливудские фильмы. О состоянии российской экономики через год после начала спецоперации и усиления санкционного давления со стороны Запада пишет The Cristian Science Monitor.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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«Разочаровывая американских и европейских ястребов санкций, Россия, похоже, противостоит попыткам Запада нанести ущерб её экономике в ответ на [конфликт] на Украине. Параллельный импорт делает российскую экономику более устойчивой, чем ожидалось», ― отмечается в публикации.

Авторы материала пишут, что самым заметным признаком его устойчивости является то, что российский потребительский рынок по-прежнему предлагает поставки Coca-Cola, iPhone, западных автомобильных запчастей, компьютеров, бытовой техники, дизайнерской одежды и многого другого.

«С помощью так называемого параллельного импорта российские предприятия смогли использовать легальные и полулегальные каналы для ввоза в страну товаров известных брендов, несмотря на попытки Запада лишить Россию доступа к ним», ― указывают журналисты.

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Отмечается, что эта мера вполне успешно разрушила планы США и Европы отрезать страну от остального мира. По мнению авторов, российский рынок стоит любого риска, чтобы вернуться обратно. Кроме того, некоторые бренды и вовсе не уходили, а только сделали вид.

Также, по оценкам публикаторов, относительно стабильная финансовая ситуация в России стала заслугой долгосрочного экономического планирования, ведущегося уже с 2014 года, и развития импортозамещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что страны Запада выдают желаемое за действительное, говоря о международной изоляции России, которой на самом деле нет. Дипломат подчеркнул, что мир не сводится к Западу, он гораздо шире.