Нью-Йорк, США, 6 февраля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Сильные землетрясения на юге Турции и севере Сирии вызывают опасения, что там может начаться гуманитарный кризис. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба ООН.

Chatham House Антониу Гутерриш

«Мое сердце сочувствует народам Турции и Сирии в этот час трагедии», — процитировали в пресс-службе заявление генсека ООН Антониу Гутерриша.

Он сообщил, что команды Организации находятся на местах, оценивают ситуацию и оказывают помощь. Гутерриш также выразил надежду, что жителям этих стран поможет и международное сообщество.

Напомним, о готовности помочь Турции ранее сообщили в России. Находящиеся в Сирии военнослужащие Вооружённых сил РФ уже начали разбирать завалы в пострадавших от землетрясения районах.