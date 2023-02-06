Число жертв землетрясения в Турции близится к 1500 человек
Анкара, 6 февраля 2023, 18:35 — REGNUM Число погибших после землетрясения в Турции увеличилось до 1 498 человек, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер в эфире турецкого телевидения.
«Погибшими числятся 1 498 человек. Пострадали 8 533 наших гражданина», — уточнил Юнус Сезер.
Ранее Юнус Сезер заявил, что в стране зафиксировано ещё 105 повторных подземных толчков.
Напомним, землетрясение силой 7,7 балла затронуло также провинции Сирии. Там, по последним данным, число жертв после землетрясения выросло до 461 человека.