Анкара, , 18:35 — REGNUM Число погибших после землетрясения в Турции увеличилось до 1 498 человек, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер в эфире турецкого телевидения.

Джеймс Тиссо. Землетрясение. 1886-1894

«Погибшими числятся 1 498 человек. Пострадали 8 533 наших гражданина», — уточнил Юнус Сезер.

Ранее Юнус Сезер заявил, что в стране зафиксировано ещё 105 повторных подземных толчков.

Напомним, землетрясение силой 7,7 балла затронуло также провинции Сирии. Там, по последним данным, число жертв после землетрясения выросло до 461 человека.