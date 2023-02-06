Дамаск, 6 февраля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Число жертв после сильного землетрясения продолжает расти в Сирии, сообщает министерство здравоохранения страны.

Карл Жаслин. Землетрясение. 1904 г.

«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погиб 461 человек», — сообщает сирийское ведомство.

Число пострадавших после землетрясения также выросло до 1326 человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. По последним данным, в стране погибли 1498 человек, пострадали более 8,5 тысячи.