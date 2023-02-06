Москва, 6 февраля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. В Ракетно-космической корпорации «Энергия» порекомендовали продлить срок эксплуатации международной космической станции. Речь идет, в частности, о российском её сегменте. Назван также срок, до которого в совете главных конструкторов «Энергии» считают возможным эксплуатировать станцию, — 2028 год. Об этом 6 февраля сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

«Совет главных конструкторов рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года», — говорится в телеграм-канале «Роскосмоса».

В ближайшем будущем ожидается принятие решения по сроку эксплуатации МЧС на правительственном уровне. До этого времени должно быть обсуждено решение совета главных конструкторов. Это будет сделано на заседании научно-технического совета госкорпорации.

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Напомним, в августе 2022 года свою готовность работать над возможностью использования Международной космической станции (МКС) подтвердили все страны — участницы этого проекта.