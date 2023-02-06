Москва, 6 февраля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России группировки войск в Сирии 6 февраля начали помогать в ликвидации последствий от землетрясений по распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Оперативно развёрнуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населённых пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости», — говорится в сообщении.

Кроме того, из российских военнослужащих были сформированы десять отрядов для разбора завалов, поиска пострадавших и оказания им медпомощи. Отмечается, что они приступили к работе в наиболее поврежденных районах.

По данным Минобороны, в борьбе с последствиями от землетрясений принимают участие 300 военнослужащих, используются 60 единиц техники. Российские военные медики на авиабазе «Хмеймим» создали мобильную группу, готовую оказывать медицинскую помощь. Были развёрнуты четыре пункта приёма донорской крови.