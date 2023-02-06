Осло, 6 февраля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Норвегия планирует выделять около $1,5 млрд каждый год в течение пяти лет в качестве меры поддержки Украины, сообщает VG со ссылкой на премьер-министра Йонаса Гара Стёре.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

«Норвегия будет ежегодно выделять 15 млрд норвежских крон в течение следующих пяти лет на поддержку Украины», — говорится в материале VG.

По словам премьер-министра Норвегии, это сигнал для России.

«Это сигнал России о том, что мы вместе с Украиной», — считает Йонас Гар Стёре, подчеркнув, что норвежский парламент максимально сплочен.

Ранее VG сообщало, что Норвегия решила предоставить помощь Украине в ближайшие пять лет на сумму около $7,2 млрд. Эти средства будут распределены примерно поровну на военную и гражданскую поддержку.

В Волгограде президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают в военное противостояние с Россией европейские страны, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой». Власти РФ неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву, заявляя, что это приближает к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.