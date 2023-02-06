Донецк, 6 февраля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Расчет украинской стороны на перспективу дальнейших боевых действий известен — весеннее контрнаступление, далее летнее наступление, которое должно увенчаться началом «боев за Крым», сказал ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Но, когда инициатива принадлежит нашим войскам, говорить о планах контрнаступления противника не приходится. На сегодняшний момент противник вынужден просто купировать наши удары», — подчеркнул собеседник. Речь, в частности, идет об активных боевых действиях по охвату Артёмовска и Северска. Как ранее пояснил Онуфриенко, речь идет о разрушении линий «городов-фортов» — укрепрайонов на занятой украинскими войсками части ДНР, на которые делал расчет главком ВСУ Валерий Залужный.

Видимо, перед ВС России также стоит задача выстроить линию фронта севернее, по водоразделам рек Оскол и Северский Донец, добавил Онуфриенко, комментируя боевые действия на северном участке фронта, от границ Белгородской области до северной границы ДНР. «В идеале можно было бы ожидать возвращения на летние позиции 2022 года, когда линия фронта проходила по Северскому Донцу», — добавил собеседник. В целом действия российских сил заставляют противника сосредотачивать ресурсы на отдельных участках фронта, не строя масштабных планов южного наступления.

Ранее, 3 февраля, украинский президент Владимир Зеленский по итогам саммита ЕС — Украина заявил, что ВСУ не сдадут Артёмовск. При этом США ранее рекомендовали украинскому руководству вывести войска из города, так как концентрация войск в Артёмовске мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению, а затягивание противостояния в городе играет на руку России, отмечало агентство France Presse со ссылкой на высокопоставленный источник в США. При этом 26 января заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд проинформировала, что американские танки Abrams «не появятся к весеннему наступлению».