Прага, , 18:15 — REGNUM В Праге в возрасте 98 лет скончался чехословацкий политик и государственный деятель Любомир Штроугал. Об этом 6 февраля сообщает портал EuroZpravy. cz.

Любомир Штроугал в 2012 году Luděk Kovář

Информацию о смерти политика подтвердил источник, близкий к семье Штроугал. Уточнятся, что он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

Напомним, в 1959 ― 1961 годы Штроугал руководил министерством сельского, лесного и водного хозяйства. Затем в течении четырёх лет занимал пост министра внутренних дел ЧССР. В 1970–1988 годах политик возглавлял правительство ЧССР.

После падения коммунистического режима в декабре 1989 года Штругал от политики и ушёл в отставку. В последние годы он подвергался уголовному преследованию за причастность к убийствам и ранениям людей на границах Чехословакии во времена, когда он возглавлял МВД и правительство республики. Однако уголовное дело Штроугала было прекращено в связи с его психическим заболеванием.