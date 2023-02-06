Москва, , 18:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин отменил обязанность экспортеров ряда товаров по продаже валютной выручки. В частности, требование об обязательной продаже выручки, полученной от поставок за рубеж товаров, отменено для договоров, заключенных во исполнение межправительственных соглашений.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно указу главы государства, который 6 февраля опубликован на портале официальных документов, российские экспортеры смогут переводить непосредственным поставщикам товаров иностранную валюту, полученную от зарубежных покупателей, без ее обязательной продажи.

Напомним, ранее Владимир Путин своим указом установил обязательное требование по продаже компаниями-экспортёрами 80% валютной выручки. Позднее условия смягчились до 50%. В июне 2022 года Путин подписал еще один указ, согласно которому компании-экспортёры должны осуществлять продажу валюты в том размере, который определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.