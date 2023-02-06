Москва, , 18:07 — REGNUM В сервисах «Яндекса» 6 февраля произошёл сбой. Пользователи пожаловались на то, что не могут открыть страницы поиска, музыки, карт, «Кинопоиска» и других.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно данным сайта downforeveryoneorjustme.com, все названные сервисы не работают.

Сбой затронул в том числе «Лавку», «Маркет» и «Такси», а также платформу «Дзен».

Ранее по теме: У сервисов такси «Яндекс Go» и Uber произошёл крупный сбой

Как заявили ТАСС в пресс-службе VK, в настоящее время «Дзен» работает в «штатном режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года клиенты сервисов такси «Яндекс Go» и Uber сообщили о крупном сбое, произошедшем при заказе автомобилей. Так, при попытке вызвать автомобиль появлялась надпись «Ошибка на сервере».