Нью-Дели, 6 февраля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Механизм использования индийской рупии и российского рубля в двусторонней торговле будет расширен Россией и Индией. Об этом 6 февраля заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов на конференции «Следующие шаги в стратегическом партнерстве Индии и России» к 30-летию подписания договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Счета-востро (счета иностранного банка в банке-резиденте в местной валюте или валюте третьей страны. — Прим. ред.) открыты. Создан механизм торговли рупия — рубль. Мы собираемся широко использовать этот механизм», — приводит его слова ТАСС.

При этом Алипов уточнил, что многие из банков в Индии «перестраховываются» в этом вопросе и добавил, что в торговле двух стран «ничто не ограничивает» использование доллара США или евро «в российских банках, не подпавших под санкции», или других валют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Индии в G20 Амитабх Кант заявил, что Нью-Дели продолжит покупать у Москвы столько нефти, сколько возможно.