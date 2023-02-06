Ереван, 6 февраля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Армения готова помочь Турции и Сирии в преодолении последствий от землетрясений. Об этом 6 февраля сообщил в Twitter армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Kremlin.ru Никол Пашинян

«Опечален известием о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, в результате которого погибло так много людей <…> Армения готова оказать помощь», — написал Пашинян.

Он также выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, в ходе двух землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, по последним данным, погибли 1498 человек. В Сирии также были большие разрушения, сообщается о 430 погибших.