Bloomberg: США хотят ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий
Вашингтон, 6 февраля 2023, 18:01 — REGNUM Соединенные Штаты Америки намерены ввести на этой неделе 200-процентную пошлину на алюминий из России, пишет агентство Bloomberg.
По данным агентства, подобная мера приведёт к практически полному прекращению импорта российского алюминия в США. В настоящее время алюминий производства России составляет порядка 10% американского импорта.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным материалов Росстата, в конце прошлого года производство золота в России увеличилось на 9,3% по сравнению с декабрем 2021 года.
Ранее по теме: Производство золота в России в декабре увеличилось на 9,3%