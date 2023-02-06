Вашингтон, 6 февраля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки намерены ввести на этой неделе 200-процентную пошлину на алюминий из России, пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Метал

По данным агентства, подобная мера приведёт к практически полному прекращению импорта российского алюминия в США. В настоящее время алюминий производства России составляет порядка 10% американского импорта.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным материалов Росстата, в конце прошлого года производство золота в России увеличилось на 9,3% по сравнению с декабрем 2021 года.

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